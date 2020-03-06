Фото: ИА «Башинформ» Автоинспекторы предупреждают о массовых проверках водителей Фото: ИА «Башинформ»

ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о массовых проверках 6 марта.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции, профилактические мероприятия проходят в преддверии 8 марта (Международного женского дня) и завершения рабочей недели. Из-за этого ожидается увеличение плотности потока автомобилей на дорогах регионального и федерального значения.

«В целях своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки, а также исключения рисков, связанных с нарушением некоторыми водителями и пешеходами правил дорожного движения, Госавтоинспекция проводит рейдовые мероприятия», — сообщили в ведомстве.