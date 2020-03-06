«За пропаганду спасательного дела»: журналиста ИА «Башинформ» наградили медалью МЧС России

За активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах специальный корреспондент агентства «Башинформ» Ксения Калинина удостоена медали МЧС России «За пропаганду спасательного дела». Кроме того, медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» награждена продюсер службы информационных программ телевидения ГТРК «Башкортостан» Эльмира Асадуллина.

В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта. Начальник ведомства Марат Латыпов наградил сотрудниц МЧС России и журналистов Башкирии ведомственными наградами и благодарственными письмами.

ИА «Башинформ»

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