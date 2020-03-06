«За пропаганду спасательного дела»: журналиста ИА «Башинформ» наградили медалью МЧС России
Фото: пресс-служба МЧС РБ, Валерий Шахов
В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта. Начальник ведомства Марат Латыпов наградил сотрудниц МЧС России и журналистов Башкирии ведомственными наградами и благодарственными письмами.
За активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах специальный корреспондент агентства «Башинформ» Ксения Калинина удостоена медали МЧС России «За пропаганду спасательного дела». Кроме того, медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» награждена продюсер службы информационных программ телевидения ГТРК «Башкортостан» Эльмира Асадуллина.
Ведомственные награды оформлены приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
«Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. В этот весенний день желаем вам улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким! Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми. Поздравляем вас с 8 марта!», — поздравил женщин Марат Латыпов.
Церемония награждения продолжилась праздничным концертом.