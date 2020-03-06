Фото: Олег Яровиков Жители Башкирии - одни из самых активных по сбору материалов для проекта «Дорога памяти» Фото: Олег Яровиков

Подведены промежуточные итоги сбора материалов об участниках Великой Отечественной войны для проекта «Дорога памяти». В пятерке лидеров оказались сразу четыре региона Приволжского федерального округа, среди которых и Башкортостан. В нашей республике собрали более 515 тысяч материалов об участниках войны, из них свыше 21 тысячи фотографий.

Военные комиссариаты Центрального военного округа подготовили для мультимедийного комплекса почти 6 млн материалов, в том числе свыше 200 тысяч фотографий фронтовиков и тружеников тыла.

Как сообщал ранее «Башинформ», среди собранных жителями Башкирии материалов более 500 составляют фронтовые письма. Мультимедийная галерея «Дорога памяти» строится в подмосковном парке «Патриот». Это будет филиал Центрального музея Вооруженных Сил России, его откроют одновременно с главным храмом Вооруженных Сил РФ в преддверии празднования 75-летия Победы. Сбор сведений продолжается. Жителям Башкирии необходимо обратиться в военкоматы с фотографиями и сведениями о своих родных и близких, участниках Великой Отечественной войны.

Проект «Дорога памяти», который реализует Минобороны РФ, представляет собой общедоступную единую базу данных об участниках Великой Отечественной войны. Материалы, которые собирают во всех регионах России, станут частью крупнейшего памятника с именами, портретами и письмами фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.

Экспозицию «Дорога памяти» разместят на территории военно-патриотического парка «Патриот», где строится главный храм Вооруженных Сил РФ. Длина галереи равна 1418 шагам, символизирующим 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны по хронологическому принципу: от начала войны до Великой Победы. Всего в галерее с помощью технологии микрофотографии планируется разместить около 33 млн снимков участников Великой Отечественной войны, как советских граждан, так и иностранцев, например, летчиков французского полка «Нормандия-Неман».

В проекте может принять участие каждый желающий. Для этого на сайте Минобороны России надо найти информационный раздел «Дорога памяти», там можно загрузить фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. Все эти материалы войдут в мультимедийную галерею.