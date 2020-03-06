ЖК «Уфимский Кремль» вышел в финал ежегодного конкурса ТОП ЖК

ГК «Первый Трест» вновь подтвердила своё лидерство. Жилой комплекс «Уфимский Кремль» вышел в финал Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан».

Все жилые комплексы оценивались экспертами сферы недвижимости по 106 критериям и ЖК «Уфимский Кремль» набрал максимальное количество баллов по республике Башкортостан -106 баллов.

«Мы очень рады, что наш жилой комплекс в очередной раз получил заслуженную оценку среди профессионалов отрасли. Главными критериями, влияющими на экономику страны, являются нефтяной запас, золотой запас страны и конечно же объёмы строительства, ведь одним из главных показателей высокого уровня жизни населения является обеспеченность квадратными метрами жилья. И благодаря работе независимого портала Единый Реестр Застройщиков и проведению таких конкурсов, мы можем оценить объём и качество строительства, ведущегося в стране», — рассказал Тимур Гадеев, генеральный директор ООО «Первый Трест».

Всего из нашей республики в конкурсе участвовали 367 жилых комплексов, но только 14 заслуженно вышли в финал.

Победителей конкурса объявят 2 апреля 2020 в Москве в рамках мероприятий Российской строительной недели – 2020. Также в рамках конкурса кроме оценки ЖК экспертами отрасли будет и народное голосование, которое пройдёт с марта по сентябрь 2020 года.