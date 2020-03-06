Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.18 ↑

EUR 73.68 ↑

6 марта Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

ЖК «Уфимский Кремль» вышел в финал ежегодного конкурса ТОП ЖК

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

ГК «Первый Трест» вновь подтвердила своё лидерство. Жилой комплекс «Уфимский Кремль» вышел в финал Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Башкортостан».

Все жилые комплексы оценивались экспертами сферы недвижимости по 106 критериям и ЖК «Уфимский Кремль» набрал максимальное количество баллов по республике Башкортостан -106 баллов.

«Мы очень рады, что наш жилой комплекс в очередной раз получил заслуженную оценку среди профессионалов отрасли. Главными критериями, влияющими на экономику страны, являются нефтяной запас, золотой запас страны и конечно же объёмы строительства, ведь одним из главных показателей высокого уровня жизни населения является обеспеченность квадратными метрами жилья. И благодаря работе независимого портала Единый Реестр Застройщиков и проведению таких конкурсов, мы можем оценить объём и качество строительства, ведущегося в стране», — рассказал Тимур Гадеев, генеральный директор ООО «Первый Трест».

Всего из нашей республики в конкурсе участвовали 367 жилых комплексов, но только 14 заслуженно вышли в финал.

Победителей конкурса объявят 2 апреля 2020 в Москве в рамках мероприятий Российской строительной недели – 2020. Также в рамках конкурса кроме оценки ЖК экспертами отрасли будет и народное голосование, которое пройдёт с марта по сентябрь 2020 года.

ИА «Башинформ»
Теги: ГК Первый Трест
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Сотни домов под угрозой сноса: жители Башкирии стали заложниками «неуДАЧной» ситуации
В Уфе на встрече с журналистами 5 марта начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Дамир Мухаметшин подробно остановилс
Начальник отдела ГИБДД из Башкирии за взятку в 22 тысячи рублей лишился погон
41-летний начальник Иглинского отдела ГИБДД лишился погон и стал фигурантом уголовного дела по статье «Получение взятки в значительном размере». В август
В Башкирии назначены три заместителя министра экономразвития и инвестполитики
В Министерстве экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана произошли кадровые назначения. По информации пресс-службы ведомства, наз
Боб Хартли после поражения «Салавату Юлаеву» признал, что в Уфе их накрыла «большая волна»
После поражения от уфимского «Салавата Юлаева» главный тренер «Авангарда» Боб Хартли признал, что в Уфе его подопечных накрыла «большая волна». «Мы про
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть