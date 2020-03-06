Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.18 ↑

EUR 73.68 ↑

6 марта Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии задумались о страховании врачей от ошибок

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

В Башкирии задумались о страховании врачей от ошибок Фото: Минздрав РБ

В Башкирии обсудили вопрос страхования врачей от профессиональных ошибок. Круглый стол состоялся в Госсобрании — Курултае республики. По приведенным данным, в 2019 году на действия медиков в правоохранительные органы было подано 219 заявлений, возбуждено 74 уголовных дела, 12 из них дошли до судов (реальные сроки лишения свободы не назначались). Расходы по возмещению вреда всегда несли лечебные учреждения.

Правовая незащищенность медиков является причиной оттока специалистов из отрасли, считают правоведы, возможную врачебную ошибку необходимо страховать. Для реализации права на страхование ответственности медиков в Башкирии нужно решить ряд вопросов. Так, по данным Минздрава, более 80% всего объема медицинских услуг в России приходится на бюджетную сферу, что осложняет внедрение системы страхования. В то время как частные медучреждения широко практикуют страхование врачебных рисков.

Для реализации аналогичной схемы в бюджетной сфере необходимо предусмотреть соответствующее бюджетное финансирование, считает министр здравоохранения Максим Забелин. Вариант страхования из зарплат вряд ли подойдет врачам-бюджетникам.

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение, Минздрав РБ, врачебные ошибки, страхование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Сотни домов под угрозой сноса: жители Башкирии стали заложниками «неуДАЧной» ситуации
В Уфе на встрече с журналистами 5 марта начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Дамир Мухаметшин подробно остановилс
Начальник отдела ГИБДД из Башкирии за взятку в 22 тысячи рублей лишился погон
41-летний начальник Иглинского отдела ГИБДД лишился погон и стал фигурантом уголовного дела по статье «Получение взятки в значительном размере». В август
В Башкирии назначены три заместителя министра экономразвития и инвестполитики
В Министерстве экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана произошли кадровые назначения. По информации пресс-службы ведомства, наз
Боб Хартли после поражения «Салавату Юлаеву» признал, что в Уфе их накрыла «большая волна»
После поражения от уфимского «Салавата Юлаева» главный тренер «Авангарда» Боб Хартли признал, что в Уфе его подопечных накрыла «большая волна». «Мы про
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть