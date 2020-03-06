Фото: Минздрав РБ В Башкирии задумались о страховании врачей от ошибок Фото: Минздрав РБ

В Башкирии обсудили вопрос страхования врачей от профессиональных ошибок. Круглый стол состоялся в Госсобрании — Курултае республики. По приведенным данным, в 2019 году на действия медиков в правоохранительные органы было подано 219 заявлений, возбуждено 74 уголовных дела, 12 из них дошли до судов (реальные сроки лишения свободы не назначались). Расходы по возмещению вреда всегда несли лечебные учреждения.

Правовая незащищенность медиков является причиной оттока специалистов из отрасли, считают правоведы, возможную врачебную ошибку необходимо страховать. Для реализации права на страхование ответственности медиков в Башкирии нужно решить ряд вопросов. Так, по данным Минздрава, более 80% всего объема медицинских услуг в России приходится на бюджетную сферу, что осложняет внедрение системы страхования. В то время как частные медучреждения широко практикуют страхование врачебных рисков.

Для реализации аналогичной схемы в бюджетной сфере необходимо предусмотреть соответствующее бюджетное финансирование, считает министр здравоохранения Максим Забелин. Вариант страхования из зарплат вряд ли подойдет врачам-бюджетникам.