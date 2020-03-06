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Детские больницы Башкирии получили современные дефибрилляторы благодаря нацпроекту

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минздрава Башкирии

Детские больницы Башкирии получили современные дефибрилляторы благодаря нацпроекту Фото: пресс-служба Минздрава Башкирии

Благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» Башкирия получила пять современных дефибрилляторов «Аксион». Четыре из них направили в педиатрические отделения детской поликлиники №3 Уфы, один получила детская больница Стерлитамака.

«Сейчас с педиатрами и врачами-специалистами проводятся занятия по работе с новыми аппаратами. Согласно графику занятий все врачи пройдут практическое обучение по работе с этим дефибрилляторами», — сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.
Дефибриллятор «Аксион» обладает возможностью автоматической самопроверки, возможностью сброса накопленной энергии на внутреннюю нагрузку в случае отказа от дефибрилляции, речевым сопровождением действий оператора и процесса работы прибора, а также дублированием сообщений на дисплее, встроенным регистратором записи на бумажный носитель и зарядным устройством.

При этом время непрерывной работы дефибриллятора в режиме мониторирования от сменной аккумуляторной батареи довольно продолжительное и составляет три часа.

Национальный проект «Здравоохранение» разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Галина Бахшиева
Теги: нацпроекты, здравоохранение
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