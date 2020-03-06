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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Диссертационный совет БашГУ по башкирскому языку - единственный в мире: мнения

ОБЩЕСТВО

В Башкирии возрожден диссертационный совет по башкирской литературе и языку. Это инициатива Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. ИА «Башинформ» попросило прокомментировать это событие представителей научного сообщества и общественности.

Проректор БашГУ Азат Галимханов:

— Очень плохо, что у нас республике не было диссертационного совета именно по башкирскому языку и башкирской литературе. Это был, конечно, огромный минус.

Сегодня этот диссовет заработал. Это произошло благодаря позиции и активной поддержке Главы РБ Радия Хабирова, так как он лично обратился с письменным ходатайством к министру науки и высшего образования с просьбой поддержать ходатайство Башкирского государственного совета о создании диссертационного совета на базе БашГУ. Это ходатайство сыграло решающую роль. Дело в том, что в настоящее время Минобрнауки занимает очень жесткую позицию по открытию диссертационных советов. Открыть диссовет сейчас очень-очень сложно. Очень многие вузы обращаются с такими ходатайствами, но очень много отказов.

Сейчас на базе БГУ будут защищаться научные труды, диссертации именно по науке, по башкирскому языку и литературе, что даст дополнительный импульс для развития башкирской науки, башкирского языка. Это позволит подготовить хороших квалифицированных кадров, новых кандидатов наук, новых докторов наук. И эта цепочка будет продолжаться: чем больше профессионалов такого уровня появляется, тем сильнее повышается уровень науки и качество образования в целом.

Преподаватели БГУ, защищая степень кандидата или доктора наук, переходят на новый уровень и свои передовые научные разработки могут внедрять в учебный процесс, что, в свою очередь, влечет за собой качественную подготовку студентов, специалистов по башкирскому языку, по башкирской литературе, по другим специальностям, где также изучается башкирский язык (журналистика, востоковедение и т.д.).

Однако значение он имеет для всех вузов республики, для всей республики. Кстати, 90 процентов членов диссертационного совета составляют преподаватели Башгосуниверситета.

Декан башфака БашГУ Гульфира Абдуллина:

— Создание диссертационного совета по научным направлениям «языки народов Российской Федерации», «башкирский язык», «башкирская литература» в первую очередь важно для всего региона. Именно в Год башкирского языка, как мы считаем. Потому что не только в республике, во всем мире этот диссертационный совет является единственным, где можно защититься по башкирскому языку и литературе.

Защититься у нас могут аспиранты не только Башгосуниверситета, но и педуниверситета, Института истории, языка и литературы и др.

Гульназ Юсупова, руководитель Фонда сохранения башкирского языка:

— Открытие диссертационного совета по башкирскому языку и литературе — это очень хорошая новость. Наши будут защищаться здесь, не надо будет ездить в Москву.

У Главы республики Хабирова очень большое внимание к сохранению и развитию башкирского языка, он и сам говорит на башкирском языке, всячески помогает сохранять и развивать башкирский язык. Везде, как может, так помогает. Появился Фонд по сохранению и развитию башкирского языка, проходит очень много мероприятий на башкирском языке.

ИА «Башинформ»
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