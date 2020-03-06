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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В БашГУ создан Диссертационный совет по башкирской литературе и башкирскому языку

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

На базе Башкирского государственного университета создан Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук по научным специальностям: 10.01.02 — Литература народов РФ (башкирская литература) и 10.02.02 — Языки народов РФ (башкирский язык). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации издан 4 марта 2020 года.

«Замечательно, что в нашей республике создан (а фактически возобновлен) Диссертационный совет по башкирской литературе и языку, — прокомментировал событие ректор БашГУ Николай Морозкин. — Это придаст дополнительный импульс научным разработкам, качественно улучшит подготовку научных кадров. Хотелось бы выразить огромную благодарность Главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову. Именно благодаря его поддержке удалось открыть диссертационный совет».

Открытие нового диссовета — это еще и дополнительная ответственность для руководства вуза, деканов, председателей диссертационных советов, всего научного сообщества. Ведь в случае отмены Высшей аттестационной комиссией РФ двух решений о присуждении ученой степени кандидата или доктора наук совет автоматически прекратит свою деятельность. Причем, как показывает практика, отмена решения может произойти и через несколько лет после защиты. В Башгосуниверситет достаточно часто обращаются с просьбами принять на защиту «сырые» диссертации. Здесь руководство вуза занимает жёсткую позицию: или диссертация должна полностью соответствовать требованиям, или БашГУ не будет принимать ее к защите.

Для справки: Диссертационный совет по башкирской литературе и башкирскому языку — девятый по счету в БашГУ. В настоящее время на базе университета функционируют докторские диссертационные советы по физической химии; механике жидкости, газа и плазмы; ботанике, физиологии и биохимии растений; русскому языку; истории; экономической теории; германским языкам; философии.

ИА «Башинформ»
Теги: БашГУ
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