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Волонтеров Башкирии научат проводить мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Волонтеров Башкирии научат проводить мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне Фото: Ксения Калинина

В городе Октябрьском с 13 по 15 марта пройдет республиканский образовательный форум по подготовке волонтеров — представителей муниципальных отделений движения «Волонтеры Победы» — к воплощению в жизнь мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщил агентству «Башинформ» руководитель движения «Волонтеры Победы» Александр Юдин, на образовательной площадке будут проведены лекции и мастер-классы от экспертов в области гражданско-патриотического воспитания граждан из Уфы, Москвы и Нижнего Новгорода. Кроме того, на форуме планируется детально рассмотреть и изучить методы проведения всероссийских акций и проектов в муниципалитетах республики.

«Программа форума будет направлена на знание истории Великой Отечественной войны среди волонтеров, помощи ветеранам Великой Отечественной войны и волонтерскому сопровождению мероприятий, посвященных Дню Победы», — сказал он.

Организаторы мероприятия — МБУ «Дворец молодежи» города Октябрьского совместно с Республиканским центром волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив при поддержке Министерства молодежной политики и спорта РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: Великая Отечественная война, День Победы, волонтеры
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