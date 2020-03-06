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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе фельдшер «скорой», оказавшаяся на месте ДТП с 30 машинами, получила звание

ОБЩЕСТВО
Фото: Глава РБ

В Уфе фельдшер «скорой», оказавшаяся на месте ДТП с 30 машинами, получила звание Фото: Глава РБ

Фельдшер Демской подстанции скорой помощи Уфы Разида Абдеева получила звание заслуженного работника здравоохранения Башкирии. Об этом медработник с 30-летним стажем узнала непосредственно перед вручением на торжественном вечере. Поздравлял фельдшера глава республики Радий Хабиров.

«Высокий профессионализм показала фельдшер Республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф Разида Шамильевна Абдеева. Оказавшись на трассе М-5 в тот момент, когда из-за гололеда столкнулись более 30 автомобилей, она вышла оказать пострадавшим помощь. Спасибо Вам, Разида Шамильевна!» — сказал руководитель региона.

По словам Разиды Абдеевой, она действовала по внутренней инструкции и никакого героизма в своем поступке она не видит.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о фельдшере уфимской «скорой» Разиде Абдеевой, которая случайно оказалась на трассе с массовыми ДТП. В службе экстренной медпомощи женщина работает вместе с супругом Дамиром. Он трудится водителем.

ИА «Башинформ»
Теги: награждение, скорая помощь, фельдшер
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