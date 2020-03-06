Фото: соцсети В Башкирии отремонтируют улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной Фото: соцсети

В Башкирии идет исполнение проекта «Улица Победы», приуроченного к 75-летию Великой Победы. В рамках проекта в нормативное состояние приводятся улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной войной.

В Уфе был выполнен ремонт улиц Клавдии Абрамовой, Победы, Фронтовых Бригад. В Стерлитамаке отремонтированы улицы Олега Кошевого, Аркадия Гайдара и Пантелькина. В Дюртюлях заменили наружное освещение и провели ремонт на улицах 40 лет Победы, Маринеску, Николая Чирвы, Талалихина.

На 2020 год в столице республики планируется проведение работ по устройству освещения на улице подводника Родионова и ремонтные работы на улицах генерала Горбатова, Георгия Ветошникова, Новоженова, реконструкция перекрестка на улице Суханова в Стерлитамаке, ремонт улиц Жукова и Зорге в Ишимбае.

Эта работа будет проходить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в течение всего юбилейного года.