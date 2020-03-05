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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии с начала года выявлено 18 случаев орфанных заболеваний

ОБЩЕСТВО

В Башкирии за два месяца текущего года выявлено 18 случаев орфанных заболеваний.

Орфанными или редкими считаются заболевания, которые встречаются у небольшого количества людей относительно общей численности населения. По данным Европейского союза организаций больных редкими заболеваниями, в мире существует от 6 до 8 тысяч редких заболеваний, они связаны с нарушением двигательной, психической деятельности или функций органов чувств, для некоторых заболеваний характерны выраженные внешние изменения. Около 80% из них носят наследственный характер — генные или хромосомные мутации, остальные — это редкие формы рака, вирусных или бактериальных инфекций.

В настоящее время в Башкортостане учет пациентов с редкими заболеваниями ведется в Республиканской медицинской информационно-аналитической системе. В регистре находится 502 человека, получающих лекарственное обеспечение, сообщает региональный Минздрав. Сформирована система оказания больным.

«Разработан алгоритм действий при подозрении на редкое заболевание и маршрутизации пациентов, — сообщил директор Республиканского медико-генетического центра Илдар Минниахметов. На базе отделений Республиканского медико-генетического центра создан Центр редких заболеваний, где планируется организовать консультативную деятельность, в том числе по взаимодействию региональных и федеральных центров, с использованием телемедицинских технологий».

Гульфия Акулова
Теги: здравоохранение
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