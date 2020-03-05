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В Башкирии назначены три заместителя министра экономразвития и инвестполитики

ПОЛИТИКА
Фото: Минэкономразвития и инвестполитики РБ

В Башкирии назначены три заместителя министра экономразвития и инвестполитики Фото: Минэкономразвития и инвестполитики РБ

В Министерстве экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана произошли кадровые назначения.

По информации пресс-службы ведомства, назначены три заместителя министра.

Распоряжением Правительства республики Башкортостан заместителем министра экономразвития и инвестполитики назначена Светлана Малинская, прежде занимавшая должность начальника Управления государственных программ министерства.

Еще один заместитель руководителя ведомства — Екатерина Кликунова, ранее возглавлявшая АНО «Развитие человеческого капитала» и приглашенный преподаватель Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО. В Минэкономразвития и инвестиционной политики РБ Екатерина Кликунова будет курировать вопросы территориального развития, создания и продвижения территорий опережающего социально-экономического развития, а также организацию сопровождения деятельности по созданию особых экономических зон.

Также заместителем министра стал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в республике Денис Мусин. На посту замминистра он будет отвечать за формирование и ведение перечня приоритетных инвестиционных проектов региона, проведение комплексной экспертизы, контроль и мониторинг реализации инвестиционных проектов. В его ведении будут вопросы координации взаимодействия с органами исполнительной власти республики и инвестиционными уполномоченными муниципальных образований в сфере привлечения инвестиций. Также в рамках должностных полномочий будет курировать вопросы взаимодействия с институтами развития в сфере инвестиционной деятельности, разработки и осуществления мер по привлечению инвестиций, оказания информационной поддержки инвесторам.

Гульфия Акулова
Теги: назначения
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