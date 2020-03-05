В Башкирии под угрозой закрытия старейшая детская художественная школа — Уфимская ДХШ №1

Фото: ОНФ по РБ, Общественная палата РБ







Фото: ОНФ по РБ, Общественная палата РБ

Уфимская детская художественная школа № 1 имени А.Кузнецова оказалась на грани закрытия. Обеспокоенные педагоги и родители учащихся обратились за помощью в Общественную палату Республики Башкортостан и региональный штаб Общероссийского народного фронта.

Школа располагается в четырехэтажном здании по улице Нежинская, 5 с 1977 года. Юные удожники занимали третий, четвертый и часть первого этажа, остальные площади были отданы воспитанникам Уфимской школы искусств. Со временем ДХШ №1 лишилась классов на третьем этаже, а в здании художественная школа оказалась только на правах субаренды. Теперь быть или не быть одной из двух уфимских художественных школ решает администрация Уфимской школы искусств.

По словам родителей учеников, в ноябре прошлого года возник конфликт между администрацией двух учреждений. Руководство Уфимской школы искусств потребовало от директора детской художественной школы № 1 Сергея Андреева передать два учебных класса, которые расположены на первом этаже, и получило отказ. Соответственно после этого в продлении договора аренды художественной школе было отказано, что означает прекращение ее функционирования как самостоятельного образовательного учреждения и присоединение ее к школе искусств. Преподаватель, бывший директор школы Рамиль Мустаев рассказал, чем грозит ДХШ №1 потеря данных площадей:

﻿«Дисциплины, которые проходят на первом этаже – это скульптура и декоративно-прикладное искусство, по нормам СанПиН их можно проводить только на первом этаже. Если мы потеряем эти классы, то мы потеряем занятия по этим двум дисциплинам. Мы сейчас работаем по предпрофессиональной программе. У нас такие жесткие требования, как в общеобразовательной школе. Если не будет этих двух дисциплин, или даже по одной, то мы уже не сможем выдавать свидетельства об образовании, а если не будет свидетельства, то не будет и лицензии. Это тихий способ уничтожения. Официально никто школу не закрывает. Но если забрать помещение, она сама собой закроется. Потому что будут созданы условия для того, чтобы школа не существовала».

Детской художественной школе № 1 удалось отстоять свои классы на первом этаже и на сегодняшний день договор аренды продлен. Но договор действует всего три года и не исключено, что через определенное время вопрос о дальнейшей судьбе учреждения вновь станет актуальным. Во-вторых, педагогический коллектив и родительское сообщество обеспокоены, что вышестоящее руководство может не продлить контракт с несговорчивым и принципиальным директором, который истекает в конце марта 2020 года.

Коллектив школы переживает за будущее школы, считая, что ее существование находится под угрозой, и просит Общественную палату республики и Народный фронт помощь в решении проблемы строительства отдельного здания.

﻿«Нужно способствовать тому, чтобы школа развивалась, и продвигать то, что есть хорошего в ней, а у школы много достижений, — отметила председатель Общественной палаты республики Башкортостан Ольга Панчихина. — Нужно создавать условия для ее расширения. Необходимо предлагать помещения, достаточно большие, чтобы там были кабинеты, чтоб можно было сделать выставку. Здесь на Нежинской,5 и работы детей видно, и кабинеты приспособлены для работы с детишками, с молодежью». Т

По словам члена регионального штаба ОНФ в РБ Тимура Галиуллина, не вызывает сомнений, что школу нужно сохранить.

Во второй половине марта запланирована встреча по этому вопросу с участием всех сторон конфликта, организаторами которого выступят ОП РБ и ОНФ в РБ.

По словам сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта, публициста Шамиля Валеева ни в коем случае нельзя допустить потери городом этой муниципальной школы, всего их в городе осталось две.

﻿«Вторая «художка» тоже недалеко ушла по своему текущему статусу. Поэтому вытеснение художественных школ является преступлением перед Уфой, перед ее детьми и родителями. И вообще, это очень странная конкуренция — музыка против живописи, я о таком слышу впервые и надеюсь, что уфимские муниципальные власти не будут самоустраняться от урегулирования этого конфликта в интересах будущего нашего города».