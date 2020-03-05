Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ Президент не планирует обсуждать досрочные выборы в Госдуму - Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Встреча Путина с лидерами фракций не связана с обсуждением вопроса о досрочных выборах в Госдуму

Предстоящая сегодня вечером встреча президента России Владимира Путина с руководителями фракций в нижней палате парламента не связана с обсуждением вопроса о досрочных выборах в Госдуму.

«В повестке дня такого вопроса нет, тема никогда не звучала и никем не ставилась», — передает ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, Владимир Путин не намерен поднимать эту тему на предстоящей встрече, обсуждение вопроса «будет зависеть от тех, кто будет говорить [из участников встречи]».

Песков добавил, что встреча с руководителями фракций планируется на поздний вечер. Среди ее участников представитель Кремля перечислил лидера КПРФ Геннадия Зюганова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова и спикера Госдумы Вячеслава Володина.