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5 марта Четверг

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В Башкирии температура воздуха в ночь с 6 на 7 марта опустится до -20 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии температура воздуха в ночь с 6 на 7 марта опустится до -20 градусов Фото: ИА «Башинформ»

В республике столбики термометров могут упасть до -15, -20 градусов. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.

В пятницу, 6 марта, ночью местами ожидается небольшой снег. Ветер будет юго-восточным, южным умеренным. Ночью температура воздуха составит -8,-13, местами опустится до -15,-20. Днем воздух прогреется до 3,+2.

В субботу, 7 марта, день также пройдет без существенных осадков. Температура воздуха ночью ожидается -5,-10, по юго-востоку региона -12,-17. Днем прогнозируется до -1,+4.

Сегодня, 5 марта, температура воздуха +3. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный.

ИА «Башинформ»
Теги: погода
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