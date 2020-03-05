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5 марта Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» выделено 211,2 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» выделено 211,2 млн рублей Фото: Олег Яровиков

В Башкирии на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» в 2020 году выделено 211,2 млн рублей. Об этом стало известно на коллегии Минлесхоза республики.

На покупку противопожарной спецтехники предусмотрено 40 млн рублей. К 24 апреля ее должны доставить до места.

Министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов отметил, что цель регионального проекта «Сохранение лесов» в Башкортостане — обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году, задача — сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений.

Министр лесного хозяйства также подчеркнул, что в 2019 году лесовосстановительные мероприятия проведены на площади 14,9 тысячи га, или 110% к плану, в том числе искусственное лесовосстановление — на площади 7,3 тысячи га.

Наибольшие объёмы лесовосстановления проведены в Белорецком, Зилаирском, Баймакском, Бурзянском, Караидельском районах республики, при этом доля искусственного лесовосстановления в регионе — одна из наиболее высоких по России.

«К 2024 году мы должны восстанавливать каждый вырубленный гектар леса, — напомнил глава лесного ведомства. — Поэтому призываю всех активно работать по проекту. В текущем году баланс выбытия и восстановление в 97,3% должны обеспечить не только в целом по республике, но и в разрезе каждого лесничества. План на этот год — обеспечить выполнение лесовосстановительных работ на площади 14,2 тысячи га, в том числе путем посадки леса — 7,4 тысячи га», — сказал министр.

В 2019 году было высажено более 1,7 млн молодых деревьев на площади 600 га. В целом в лесовосстановительных мероприятиях в республике приняли участие порядка 300 тысяч человек.

Площадь земель лесного фонда республики составляет 5,7 млн. га. Лесистость также осталась на уровне 39,9%. Общий запас древесины увеличился по сравнению с 2018 годом на 15 млн кубометров и составил 785,2 млн кубометров.

ИА «Башинформ»
Теги: лесное хозяйство
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