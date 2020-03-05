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5 марта Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Визит Радия Хабирова в Октябрьский: выводы и поручения

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Визит Радия Хабирова в Октябрьский: выводы и поручения Фото: Олег Яровиков

После Белебея глава Башкирии Радий Хабиров отправился в город Октябрьский. Там руководитель региона встретился с дольщиками, которые третий год ждут свои квартиры в жилом комплексе «Весна».

Застройщик, ООО «СУ-4», должен был завершить возведение объектов в кварталах № 18 и 19 до конца 2017 года. Свои обязательства он не исполнил. В соответствии с разработанной дорожной картой возведение домов передали компании «Ролстрой». Однако в апреле 2019 года директор организации объявил о выходе из проекта без объективных причин.

«Фирмы застройщика возводят в городе другие дома и продают в них квартиры, а наши объекты стоят без движения. Значит, ресурсы у компании есть. Мы неоднократно обращались в правоохранительные органы, но ситуация с места не сдвинулась», — сказал представитель дольщиков Ильдар Кадыров.

Радий Хабиров пригласил дольщиков в Уфу на обсуждение возникшей проблемы вместе с прокурором и следователями.

«Мы либо договоримся о совместном решении вопроса, либо будем принимать жёсткие меры в интересах местных жителей», — обозначил глава Башкирии.

Музыкальный колледж

Отобрать самых лучших строителей и отреставрировать здание октябрьского музыкального колледжа. Это поручение дал глава республики после беседы с директором заведения Юлией Алиминой. Колледж открылся в 1969 году и сегодня там занимаются 160 студентов.

В 1994 году колледжу передали здание Дома техники имени Юрия Гагарина, которое является объектом культурного наследия. Здесь расположен большой концертный зал на 530 мест, где проходят городские общественные мероприятия. Однако здание уже обветшало и требует капитального ремонта фасада, кровли и внутренней отделки.

Правительству Башкирии от Радия Хабирова поступило поручение проработать варианты финансирования.

Республика поможет в подготовке к юбилею города

В 2021 году город Октябрьский отпразднует 75-летний юбилей. Глава городской администрации Алексей Шмелев отметил, что для горожан готовится обширная программа празднования.

«Это хорошая юбилейная дата. Давайте вместе сформируем перечень подготовительных и праздничных мероприятий. Республика готова оказать необходимую поддержку», — сказал Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: Октябрьский, рабочая поездка, дольщики, музыкальная школа, юбилей города
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