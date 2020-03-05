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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ветераны башкирской журналистики удостоены нового памятного знака Госсобрания республики

ПОЛИТИКА
Фото: Госсобрание РБ

Ветераны башкирской журналистики удостоены нового памятного знака Госсобрания республики Фото: Госсобрание РБ

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев наградил ветеранов журналистики новым памятным знаком «Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан». Памятный знак учрежден в честь 25-летия Госсобрания — Курултая региона.

Особые награды вручены журналистам, которые 25 и более лет освящают деятельность республиканского парламента. Они стали одними из первых, кто был удостоен этого памятного знака.

В числе награжденных — Алик Шакиров, главный редактор агентства «Башинформ»; Раиф Бадыков, фотокорреспондент газеты «Республика Башкортостан»; Ришат Миндияров, начальник службы радиовещания ВГТРК ГТРК «Башкортостан»; Танзиля Ульмасбаева, замдиректора по радиовещанию ГУП ТРК «Башкортостан» и Гульдария Юсупова, главный специалист главной редакции информационных программ ГУП ТРК «Башкортостан».

В этот же день в Госсобрании Башкортостана наградили победителей и призеров конкурса на лучший материал по парламентской тематике.

«Конкурсы профессионального мастерства для журналистов мы проводим ежегодно. В этом году конкурс особенный — он посвящен юбилею парламента, — отметил Константин Толкачев. — Нам поступила 221 работа, почти вдвое больше, чем годом ранее. Это свидетельствует о росте интереса журналистского цеха к парламентской тематике».
Как подчеркнул председатель Госсобрания, впервые в рамках конкурса учреждены специальные номинации для фотокорреспондентов и видеооператоров, а также для пользователей социальных сетей.

«Это современный тренд. Люди сегодня зачастую получают информацию через социальные сети, — заявил он. — Деятельность популярных блогеров нередко не менее значима, чем работа крупных СМИ».
Члены жюри из числа депутатов оценивали журналистские работы с учетом таких критериев, как соответствие парламентской тематике, актуальность темы, аналитический уровень материалов и информационная насыщенность, объективность и достоверность, а также авторский стиль и языковая культура, оригинальность разработки темы.

Первое место в номинации «Сетевые издания» занял коллектив информационного агентства «Башинформ»: Гульфия Акулова, Галина Бахшиева и Азат Гиззатуллин.

В номинации «Печатные СМИ» среди республиканских газет и журналов первое место присуждено коллективу газеты «Башкортостан». Среди городских, районных газет и журналов — Алексей Фатыхов, журналист журнала «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости».

В номинации «Телевидение» лучшим признан коллектив «БСТ»: Рафик Ахметшин, Руслан Батыргареев и Артур Шамсутдинов.

В номинации «Радио» первое место занял журналист радио «Юлдаш» Расуль Сагитов.

В номинации «Фото, видео» лучшим признан фотокорреспондент агентства «Башинформ» Олег Яровиков.

В номинации «Социальные сети» среди авторов страниц в социальных сетях первое место заняла Регина Ахуньянова, regina_doctor.

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ, памятный знак
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