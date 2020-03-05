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Как будут работать почтовые отделения Башкирии в праздничные дни 8 Марта

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Как будут работать почтовые отделения Башкирии в праздничные дни 8 Марта Фото: Валерий Шахов

Уфимский почтамт сообщил график работы почтовых отделений в предстоящие праздничный и выходные дни.

8 марта — выходной день для отделений почтовой связи по всей республике. В этот день посылки, газеты, журналы доставляться не будут.

«В субботу 7 марта почтовые отделения работают по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. В понедельник 9 марта отделения работают по воскресному графику, — добавил пресс-секретарь УФПС по Башкирии Борис Слуцкий. — Пенсии и пособия будут доставляться по согласованию с республиканским Отделением Пенсионного фонда России».
Как сообщало агентство «Башинформ», 4 марта начинается досрочная доставка пенсий и других социальных выплат.

4, 5, 6 и 7 марта почтальоны будут доставлять пенсии и социальные выплаты за праздничный и выходные дни.

Галина Бахшиева
Теги: 8 Марта, почта
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