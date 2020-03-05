Фото: Соцсети В уфимских роддомах начали выдавать свидетельства о рождении Фото: Соцсети

В Уфе внедрили практику выдачи свидетельств о рождении при выписке из родильного дома. Об этом сообщила вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова.

«Пока только два пилотных учреждения: 3-й роддом Уфы и роддом РКБ им. Куватова», — сообщила заместитель премьер-министра республиканского правительства.

В региональном госкомитете по делам юстиции объяснили, что процедура проходит по следующей схеме: сбор необходимых документов, выезд специалистов министерства здравоохранения Башкирии в отделы ЗАГС и доставка документов обратно ко дню выписки.

В будущем этот опыт распространят на все родильные дома республики.