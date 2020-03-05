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Велопутешественник из Уфы Антон Сазонов встретился с детьми в рамках клуба «БиблиоTravel»

ОБЩЕСТВО

4 марта в Центре детского чтения Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди прошла тематическая встреча «На велосипеде по России и всему миру» велопутешественника Антона Сазонова и учащихся средних школ №42 и №49 Октябрьского района Уфы. Мероприятие прошло в рамках ежемесячных встреч клуба «БиблиоTravel».

Напомним, в 2018 году путешественник проехал на велосипеде по Юго-Восточной Азии, а в 2019-м – от Уфы до мыса Рока через всю Европу. С собой он вез письма российских школьников зарубежным сверстникам. Антон Сазонов проводил встречи в школах в городах по пути следования, рассказывал о России и Башкирии, приглашал зарубежные школы к сотрудничеству с российскими. Принципиальный момент заключается в том, чтобы дети писали друг другу бумажные письма. По словам Антона Сазонова, в век интернета не хватает живого настоящего общения.

Путешественник рассказал ученикам об истории создания и реализации международной велоэкспедиции «Дети мира».

«На встрече было около 30 человек. Мы разобрали, что это за экспедиция, по каким местам она проходила, какие письма писали наши российские школьники, как реагировали на эти письма иностранные школьники и что они отвечали. Также поговорили о том, как воспринимается Россия глазами иностранных школьников, что они говорят и что спрашивают. Наиболее интересными оказались вопросы, которые касались русской зимы и большой площади территории России», — рассказал агентству «Башинформ» Антон Сазонов.

Антон Сазонов – директор АНКО развития туристических, краеведческих и экологических проектов «Планета», член Русского географического общества, автор международного проекта «Дети Мира». А его проект Велоэкспедиция «Дети мира» – это длительное путешествие на велосипеде, совмещённое с миссией по доставке детских писем по школам на всей Земле.

На данный момент Антон Сазонов разрабатывает третий этап экспедиции «Дети мира» на 2020 год.

Экспедиция должна стартовать 1 мая в Таллинне и завершиться в ноябре в Алматы. Маршрут пройдет по территории 15-ти бывших союзных республик. Весь он будет пройден, как и предыдущие две экспедиции, на велосипеде.

Вероника Нигматуллина
Теги: велосипед, Дети мира
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