Башкирия в федеральных СМИ: В Уфе вахтовикам платят больше, чем в Москве; сироту обидели?

В регионах ЦВО оцифровали почти 6 млн материалов об участниках Великой Отечественной войны. Наибольшее количество документов собрали в Татарстане и Башкортостане.

Чтобы помнили. Как сообщил ТАСС командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, для мультимедийного комплекса «Дорога памяти» главного храма Вооруженных сил РФ «военными комиссариатами округа подготовлено более 5,8 млн материалов об участниках Великой Отечественной войны, в том числе свыше 200 тыс. фотографий фронтовиков и тружеников тыла». Отмечается, что наибольшее количество документов и фотографий собрал военный комиссариат Татарстана — свыше 600 тыс. материалов. Далее в пятерке лидеров — военные комиссариаты Башкортостана, Самарской, Саратовской и Свердловской областей. Экспозиция «Дороги памяти» расположится на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится главный храм Вооруженных сил страны. Всего в галерее планируется разместить около 33 млн фотографий. На сайте Минобороны России запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить фотографии и данные об участниках ВОВ, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, которые войдут в мультимедийную галерею, сообщил ТАСС.

Как ЧП с танкером привело к многомиллионному спору «Транснефти» и «Башнефти». В арбитраже Московского округа утвердили решение первой инстанции, по которому «Транснефти» отказали во взыскании почти 94 млн рублей неустойки с «Башнефти». В основу спора лёг договор по транспортировке нефти и авария, которая произошла в 2016 году с участием танкера «Delta Pioneer». Суд отклонил претензии к «Башнефти», указав на пропуск срока исковой давности, передаёт ИА REGNUM и поясняет, что в декабре 2015 года ПАО «Транснефть» и «Башнефть» заключили договор на оказание услуг по транспортировке нефти. По нему в 2016 году «Транснефть» взялась транспортировать нефть, принадлежащую «Башнефти». В порту Приморск были подписаны акты приёма-сдачи нефти. «Чёрное золото» погрузили на танкер «Delta Pioneer», но партия «не была фактически экспортирована», так как 20 ноября 2016 года танкер «повредил причал №1 морского порта Приморск и расположенное на нем оборудование». После этого контролируемые «Транснефтью» компании — владельцы поврежденных причала и оборудования инициировали арест танкера и экспорт нефти не состоялся, что и послужило причиной не предоставления документов, подтверждающих факт экспорта, в срок. В REGNUM говорится, что «данный пункт позднее и стал основанием для обращения в суд за взысканием неустойки».

Сети переключились на «местных». «Аргументы и факты» узнали, что в прошлом году доля местных производителей в товарообороте торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» в некоторых субъектах России превысила 40%. Отмечается, что наибольший прирост производителей был зафиксирован в Центральном федеральном округе, где Х5 было начато сотрудничество с 449 поставщиками, 346 из которых зарегистрированы в Москве и Московской области. Также 189 новых партнеров торговых сетей располагаются в Приволжском федеральном округе. Наибольшую активность в Поволжье проявили поставщики Самарской и Нижегородской областей — по 31 новому поставщику, а также Башкортостана и Татарстана — 22 и 18 соответственно, рассказали в газете.

В Уфе вахтовикам платят больше, чем в Москве. На российском рынке труда растет число вахтовиков, уезжать на работу за много километров от дома становится трендом, пишет «Российская газета». По данным сайта «Авито», число вакансий, предусматривающих такой тип занятости, за год выросло на 19%, в сравнении января 2020 года с январем 2019-го. В среднем по стране работодатели готовы платить своим сотрудникам, приехавшим издалека, 65 тысяч рублей. При этом сами соискатели согласны отправиться в путь и за меньшие деньги. Как отмечается, чаще других вахтовым методом работают водители, охранники и разнорабочие. Вопреки стереотипам, их труд востребован не только на Крайнем Севере. Сообщается, что максимальный спрос на вахтовиков есть в Москве — 16% всех вакансий, Петербурге и Уфе — по 2%. «При этом в столице средний предлагаемый заработок вахтовиков составляет 63,5 тысячи рублей, в городе на Неве — 62,9 тысячи рублей, а в Уфе — 71,3 тысячи рублей», — узнали в «РГ». Как ни странно, чаще других уезжают на работу вдали от дома москвичи — 14% от всех соискателей вахтовых вакансий, петербуржцы — 2%. При этом 66% соискателей живут в малых городах и поселках страны.

Сироту обидели? РИА Новости передает, что детский омбудсмен Анна Кузнецова проверит ситуацию с сиротой из Уфы Натальей Зыряновой, которая 20 лет не может получить жилье. Ранее сообщалось, что уфимке полагается жилье как сироте, но она не может получить его от государства уже 20 лет. Сейчас женщина вместе с детьми вынуждена жить в садовом домике. В 2017 году Зырянова обратилась в суд, который обязал администрацию Уфы предоставить ей жилье, однако решение суда до сих пор не исполнено, говорится в сообщении. Как заявили РИА Новости в администрации города, Зырянова получит квартиру в сентябре.

4 марта в программе «Время покажет» на Первом канале﻿ Наталья Зырянова рассказала, что обращалась в различные инстанции с 2000 года, но вместо этого получала «одни отписки». Более того, жильё ей не предоставили даже после того, как Верховный суд РФ принял решение, что ей должны предоставить благоустроенное жилое помещение не менее 14 кв. м в течение трёх месяцев. В итоге Зырянова устраивала пикеты и обращалась к республиканской администрации, но её просьбы остались безрезультатными.

Тем временем в Башкирии мать с тремя детьми сбежала от мужа через окно. Об этом написала «Газета.ру». По словам женщины, муж три года бил ее на глазах детей. «Кроме того, он не разрешал принимать душ и не кормил ее и мальчиков. В сентябре мать взяла детей и выпрыгнула с ними из окна», — рассказали в газете. Четыре месяца они скрывались от мужа по кризисным центрам, но после органы опеки заявили, что нельзя прятать сыновей от отца. В итоге мужчина забрал детей на выходные, но не вернул. «Теперь женщина тайно видится с мальчиками в садике и школе. По ее словам, муж не ухаживает за сыновьями должным образом». По данным издания, сейчас местный отдел опеки и попечительства проводит проверку.

Страсти между Уфой и Омском. В самой интригующей и зрелищной серии плей-офф в Восточной конференции КХЛ между омским «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» установилось равновесие. Первый поединок на домашнем льду «ястребов» в подмосковной Балашихе выиграли хозяева (5:2), второй остался за гостями, вырвавшими победу в овертайме (3:2). Перед тем как серия переместилась в столицу Башкирии, своим мнением о прошедших матчах с NEWS.ru поделились защитник уфимцев Михаил Пашнин и форвард омичей Семён Кошелев. В частности, Пашнин рассказал порталу, что во втором матче в гостях у «Авангарда» «Салавату» удалось добиться победы за счёт самоотверженности «юлаевцев» и большой работы, которую проделали в этой встрече. «Ребята старались, доигрывали каждый момент. Было много борьбы, в которой мы старались не уступать. Все верили друг в друга. Вот за счёт этого и удалось выиграть», — сообщил защитник «юлаевцев». При этом, по словам Кошелева, игроки «Авангарда» оказались не готовы к агрессивной игре соперника, поэтому проиграли «Салавату».