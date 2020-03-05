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5 марта Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии пообещал вовремя открыть пруд в белебеевском парке «Поющие родники»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров в рамках рабочей поездки в Белебей вернулся на городской пруд «Поющие родники». Строители уже начали благоустраивать местность. По словам руководителя региона, на работы выделены федеральные, республиканские и муниципальные средства.

«Когда я был в Белебее в прошлый раз, мне очень понравился этот городской пруд в парке «Поющие родники». Предложил главе района заняться его благоустройством. Все удалось, мы получили 85 млн руб. федеральных денег. Часть добавляет район, часть добавляем мы. Главная особенность этого проекта в том, что пруд сохранил свои уникальные особенности. Теперь уверен, что у жителей Белебея будет прекрасное место для отдыха. Постараемся все сделать вовремя!», — пообещал Радий Хабиров.

Помимо этого, в рамках рабочей поездки глава региона посетит вновь открывшийся роддом, где накануне на свет появился первый малыш, и встретится с представителями малого и среднего бизнеса города.

ИА «Башинформ»
Теги: рабочая поездка, Белебей, благоустройство, Радий Хабиров
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