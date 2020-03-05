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5 марта Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкортостане для детей организуют профильные смены по изучению башкирского языка

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане для детей организуют профильные смены по изучению башкирского языка, истории, культуры и традиций башкир. Распоряжение, подписанное главой республики Радием Хабировым, размещено на портале правовой информации.

С предложением об организации подобных профильных смен выступил V Всемирный курултай башкир.

Министерству образования и науки Республики Башкортостан поручено организовать и провести профильную смену по изучению башкирского языка, истории, культуры и традиций башкир для детей из регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

Министерству финансов РБ совместно с Министерством образования и науки РБ необходимо определить объемы и источники финансирования расходов, связанных с реализацией настоящего распоряжения.

Лейла Аралбаева
Теги: башкирский язык
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