В Башкортостане для детей организуют профильные смены по изучению башкирского языка, истории, культуры и традиций башкир. Распоряжение, подписанное главой республики Радием Хабировым, размещено на портале правовой информации.

С предложением об организации подобных профильных смен выступил V Всемирный курултай башкир.

Министерству образования и науки Республики Башкортостан поручено организовать и провести профильную смену по изучению башкирского языка, истории, культуры и традиций башкир для детей из регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

Министерству финансов РБ совместно с Министерством образования и науки РБ необходимо определить объемы и источники финансирования расходов, связанных с реализацией настоящего распоряжения.