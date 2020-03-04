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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В преддверии 8 марта 50 многодетных женщин Башкирии получили медали «Материнская слава»

ОБЩЕСТВО
Фото: https://glavarb.ru/

Фото: https://glavarb.ru/

В Башкирии в преддверии Международного женского дня еще 50 многодетных женщин получили медали «Материнская слава». В числе награждённых – учителя, медсёстры, воспитатели, повара и домохозяйки. Все они воспитывают пятерых и более детей. Медали вручал глава региона Радий Хабиров.

Данная награда учреждена в 1998 году. За это время ею удостоены более 8 тысяч матерей. К медали полагается денежная премия — 8,7 тысяч рублей с вычетом налога.

﻿«В ваших семьях воспитывается в общей сложности 251 ребёнок. Пусть все они растут здоровыми, умными и счастливыми, хорошими людьми, честными тружениками, – обратился к матерям Радий Хабиров. – Мы будем и дальше благоустраивать наши сёла и города, делать их красивыми, уютными и безопасными. Строить в них новые школы и детские сады, больницы и поликлиники, культурные и спортивные центры, чтобы наши дети получали качественное образование, росли умными и здоровыми, нашли себя в мире профессий, создали крепкие семьи».
Всего в республике насчитывается более 46 тысяч многодетных мам. По количеству многодетных семей Башкортостан занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

Гульфия Акулова
Теги: медали «Материнская слава»
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