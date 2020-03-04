Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.44 ↑

EUR 73.93 ↓

4 марта Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на улице Октябрьской революции оставят проезд машинам

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе на улице Октябрьской революции оставят проезд машинам Фото: ИА «Башинформ»

Председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов в ответ на недовольства некоторых уфимцев о том, что улица Октябрьской революции может стать пешеходной, сказал, что машины по уфимскому «Арбату» будут ездить. Движение там ограничат, но оставят, одностороннее, вниз.

﻿«Такие решения предложила экспертная группа, которая считала трафик и уверена ровно на 100%, что это не уменьшит пропускаемость центра, поскольку там нет зависимости от ширины, это работает по другому, — написал он в Фейсбук. — Как же вы любите начать ругаться, не разобравшись. Сначала спрашивайте, потом вываливайте ушаты на власти?».
Как сообщал ранее «Башинформ», сегодня 4 марта на заседании Горсовета мэр столицы Башкирии Ульфат Мустафин сообщил, что пешеходной улицей может стать улица Октябрьской Революции. Именно здесь сохранились дома конца XIX — начала XX века. Пока окончательное решение по данному вопросу не принято, создана рабочая группа.

ИА «Башинформ»
Теги: пешеходная улица
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии назначен новый директор санатория «Красноусольск»
В Башкирии директором санатория «Красноусольск» назначен 29-летний Евгений Волков, с 2018 года работавший помощником управделами главы республики. Он
Экс-сотрудника ФСБ Башкирии лишили адвокатского статуса
По информации регионального Управления ФСБ России прокуратура Башкирии проверила факт получения адвоката соответствующего статуса. По данным пресс-службы
9 лет заключения получил уроженец Башкирии за убийство блогерши
Ближайшие девять лет 33-летний уроженец Башкирии Максим Гареев проведет в колонии строгого режима. Суд вынес решение в отношении него по факту убийства 2
Глава Башкирии обратится к президенту страны с важным вопросом
На заседании Горсовета Уфы 4 марта глава Башкирии Радий Хабиров напомнил присутствующим, что впереди у Уфы 450-летие. Руководитель республики обратится к
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть