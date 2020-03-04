В Уфе на улице Октябрьской революции оставят проезд машинам
Фото: ИА «Башинформ»
В Уфе на улице Октябрьской революции оставят проезд машинам Фото: ИА «Башинформ»
Председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов в ответ на недовольства некоторых уфимцев о том, что улица Октябрьской революции может стать пешеходной, сказал, что машины по уфимскому «Арбату» будут ездить. Движение там ограничат, но оставят, одностороннее, вниз.
«Такие решения предложила экспертная группа, которая считала трафик и уверена ровно на 100%, что это не уменьшит пропускаемость центра, поскольку там нет зависимости от ширины, это работает по другому, — написал он в Фейсбук. — Как же вы любите начать ругаться, не разобравшись. Сначала спрашивайте, потом вываливайте ушаты на власти?».Как сообщал ранее «Башинформ», сегодня 4 марта на заседании Горсовета мэр столицы Башкирии Ульфат Мустафин сообщил, что пешеходной улицей может стать улица Октябрьской Революции. Именно здесь сохранились дома конца XIX — начала XX века. Пока окончательное решение по данному вопросу не принято, создана рабочая группа.
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