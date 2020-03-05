В Уфе на конкурсе «Женщина — мать нации» наградили успешных женщин республики

В уфимском конгресс-холле «Торатау» состоялась торжественная церемония награждения победителей IV Республиканского конкурса среди активных общественных деятелей «Ҡатын-ҡыҙ — милләт әсәһе» — «Женщина — мать нации». В этом году конкурс отмечен особой юбилейной датой, поскольку всему женскому общественному движению Башкортостана исполняется 100 лет.

Участниц конкурса приветствовали заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев, супруга главы республики Каринэ Хабирова и председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина.

«Награжденные сегодня женщины показали свой профессионализм во всех сферах жизни. В основном они проявили активную гражданскую позицию в общественных мероприятиях нашего государства. На их примере воспитывается наша молодежь, а молодежь — это будущее нашей нации. Женщина — лицо нации, женщина — символ мира, дома и Родины. Поэтому наш проект в будущем будет объединять самых активных, самых ярких, самых мобильных женщин. Много успешных педагогов, много добрых и заботливых мам, много хороших предпринимателей, бизнес-леди, деятелей культуры — все они ярко показаны в нашем проекте. Слава вам, матери нации!» — поздравила победителей Гульнур Кульсарина, которая, в свою очередь, была награждена благодарственным письмом от главы РБ.

Победительницами в номинации «Женщина — многодетная мать» стали активистка женского движения Чекмагушевского района Резида Ильясова, педагог, ветеран труда из Миякинского района Фания Кунафина, мама девяти детей, победитель Республиканского конкурса «Супер-мама» Гульназ Курманаева, учитель башкирского языка и литературы из Бурзянского района Гульназ Кувандыкова.

В номинации «Женщина-лидер» победили заместитель руководителя БРО партии «Единая Россия» Гульнара Киреева, заведующая клуба деревни Бишаул-Унгарово Кармаскалинского района Фагима Абдрафикова, замглавы по социально-культурным и гуманитарным вопросам Белокатайского района Лилия Мулланурова, секретарь Совета Мелеузовского района Лилия Суяргулова.

В номинации «Женщина — пример года» награды вручены директору Мелеузовского многопрофильного профессионального колледжа Рите Самигуллиной,председателю комиссии по медицине при Российском союзе сельской молодежи Ларисе Баваддиновой, педагогу-хореографу творческого центра «Иремель» с. Уральск Гулие Каримовой.

Победителями в номинации «Молодежный лидер» стали главный редактор информационных учреждений башкир Челябинской области «Уралым» Нурия Иксанова, студентка 4 курса БашГУ, номинант и лауреат вокальных конкурсов Гульемеш Клысова, преподаватель башкирского языка Нефтекамского нефтяного колледжа, руководитель Молодежного курултая башкир Нефтекамска Айгуль Ягудина.

Победителями в номинации «Общественница взрослого поколения» признаны руководитель народного башкирского фольклорного ансамбля «Захида» Канлы-Туркеевского СДК Буздякского района Захида Каримова,автор проекта издания «100 женских имен» Сайда Ахметвалиева из Стерлитамака, активистка и участница фольклорного ансамбля «Әхирәттәр» Фарзана Абсалямова из села Новотаймасово Куюргазинского района, учитель русского языка и литературы Наиля Муратшина из Челябинской области.

Победителями в номинации «Женщина — педагог» стали педагог Станции юных натуралистов г. Баймак Дилара Янбердина, педагог дополнительного образования Зиля Тимашева из Чекмагушевского района, учитель башкирского языка и литературы Башкирской гимназии имени Н. Наджми г. Дюртюли Руфина Камалова.

Победителями в номинации «Женщина — ученая» названы доктор филологических наук, профессор, завкафедрой башкирской филологии Стерлитамакского филиала БашГУ Зугура Саляхова, доктор педагогических наук, профессор Ниля Белобородова, кандидат филологических наук, преподаватель высшей категории Уфимского медицинского колледжа Рушания Бердигулова.

Победителями в номинации «Женщина — мастер» стали начальник центральной производственной лаборатории Белебеевского молочного комбината Зарима Валеева, руководитель народного дома войлока с. Бурангулово Абзелиловского района Зульфира Махиянова, завотделом башкирского дубляжа районной газеты «Стерлибашевские родники» Стерлибашевского района Мунира Аглиуллина.

Победителями в номинации «Женщина в культуре» признаны собственный корреспондент ТРК «Башкортостан» Франгиза Ильбакова, преподаватель Детской художественной школы г. Сибая Зилия Муталлапова, руководитель СДК с. Кидрясово Абзелиловского района Роза Хайруллина, корреспондент Баймакской студии телерадиовещания Айгуль Ишемгужина (Идельбаева).

Победителями в номинации «Женщина — бизнес-леди» стали председатель кооператива «Байский стол» Гульнара Султанбаева, руководитель ателье «Ете кыз» Кугарчинского района Амина Адельгужина, директор развивающего центра для детей «Умный кот» Дюртюлинского района Гузель Рашитова.

Всем женщинам вручили дипломы и памятные подарки, для них выступили мастера искусств Башкортостана. В рамках праздника 17 успешным, известным женщинам также вручены медали «Женщина — мать нации» имени Рабиги Кушаевой.