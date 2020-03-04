В Башкирии открылась пятая молочная кухня

Фото: пресс-служба главы РБ









Фото: пресс-служба главы РБ

4 марта в Башкирии открылась еще одна, пятая по счету молочная кухня. Запущено производство в городе Сибай.

Напоминаем, решение о возрождении «молочных кухонь» было принято руководством республики для организации бесплатного обеспечения специализированными продуктами питания детей в возрасте до трех лет, а также беременных женщин и кормящих матерей в соответствии с медицинскими показаниями. К примеру, на получение бесплатной молочной продукции имеют право 26 тысяч детей в возрасте до трех лет.

За год в регионе было создано четыре производства — в Стерлитамаке, Нефтекамске, Белорецке, Октябрьском. Всего должны будут работать семь молочных кухонь. Это масштабная программа по обеспечению детей натуральной молочной продукцией, подобной нет ни в одном регионе России.

Мощность переработки производства в Сибае составляет 5 тонн в сутки. Новая молочная кухня покроет потребности 876 получателей из Сибая и близлежащих районов. Прежде сюда «молочку» привозили из Белорецка.

На территории Сибая функционирует три пункта выдачи продукции – на улице Маяковского, 26, ул. Ленина,17, ул. Ленина, 44. В аптеке №127 выдают сухие смеси и каши. Адреса пунктов выдачи сухой и молочной продукции, графики их работы, перечень документов, необходимый для получения продуктов с «молочной кухни», а также контактную информацию все желающие могут найти на сайте.

Специализированные продукты питания бесплатно могут получить следующие категории малоимущих граждан: беременные и кормящие матери (сухие смеси), дети в возрасте до 3-х лет (сухие смеси, сухие каши, молочная продукция — молоко, творог, кефир).