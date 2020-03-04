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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

4 врача из Башкирии стали финалистами конкурса «Лидеры России-2020»

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

4 врача из Башкирии стали финалистами конкурса «Лидеры России-2020» Фото: Минздрав РБ

4 врача из Башкирии стали финалистами конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение».

В полуфинале конкурса приняли участие 237 участников из 54 регионов России. В их числе девять врачей из Башкортостана. 1 и 2 марта проходили оценочные мероприятия. Конкурсанты участвовали в испытаниях, дискуссиях, деловых играх, мастер-классах и стратегической сессии.

По тогам были определены 100 финалистов. Приволжский федеральный округ представили 13 финалистов из 9 регионов, в их числе 4 конкурсанта из нашей республики — заведующий приемным отделением Республиканского клинического перинатального центра Динар Габдрахманов, Гульнара Идрисова и Богдан Олейник (Республиканский кардиоцентр), Артем Изосимов (Башкирский государственный медицинский университет)Теперь участникам предстоит пройти финальные испытания. 30 человек станут победителями в этой специализации, из них 10 — отправятся в суперфинал конкурса «Лидеры России», сообщают организаторы.

Справка. Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.

ИА «Башинформ»
Теги: «Лидеры России 2020»
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