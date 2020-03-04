Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии 75 школам присвоят имена Героев Советского Союза Фото: ИА «Башинформ»

75 школ республики получат имена Героев Советского Союза. По данным министерства молодежной политики и спорта Башкирии, мероприятия пройдут в рамках молодежно-патриотической акции «Гордимся! Помним! Чтим!». По плану ведомства, наименование пройдет в апреле текущего года.

«Эта идея родилась у Артура Ахметханова. Мы отдадим дань его памяти и воплотим акцию в жизнь», — сказал на расширенном заседании коллегии министр молодежной политики и спорта Руслан Хабибов.

Помимо этого, в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 8 мая запланировано открытие памятника жителям Башкирии, ушедшим на фронт. 9 мая в Уфе состоятся торжественный парад, шествие «Бессмертного полка», концерт и праздничный салют в этнопарке «Ватан».