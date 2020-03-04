«Газпром трансгаз Уфа» и УМПО работают над повышением надежности двигателя АЛ-31 СТ













3 марта в ПАО «ОДК-УМПО» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех») прошло совещание на тему эксплуатации двигателей АЛ-31СТ в 2019 году и совместной работы с ООО «Газпром трансгаз Уфа» в 2020 году.

Как отметил управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко, мероприятия комплексного плана по развитию и совершенствованию АЛ-31СТ, намеченные на 2019 год, выполнены в полном объеме. Так, на объекте ООО «Газпром трансгаз Уфа» успешно завершена опытно-промышленная эксплуатация модернизированного привода, оснащенного компрессором низкого давления (КНД) с регулируемым входным направляющим аппаратом (РВНА). РВНА КНД позволяет расширить запас газодинамической устойчивости двигателя. На сегодняшний день оформлено заключение о введении модернизированного узла в конструкцию серийного двигателя. Запланировано, что следующим этапом этой работы станет оснащение РВНА КНД всего парка двигателей АЛ-31СТ, находящихся в эксплуатации на компрессорных станциях ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов подчеркнул, что одним из ключевых направлений повышения надежности и экологичности АЛ-31СТ является внедрение системы трендового контроля двигателей. Эта система подразумевает удаленный мониторинг работы АЛ-31СТ, сейчас она проходит опытно-промышленную эксплуатацию в инженерно-технических отделах ПАО «ОДК-УМПО», ОКБ им. А. Люльки – филиала ПАО «ОДК-УМПО», ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Уфа» и АО «Уфа-Авиагаз».

В настоящее время ПАО «ОДК-УМПО» ведет работу по созданию перспективного высокоэффективного газотурбинного привода для ГПА – АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт. В дальнейшем на базе единого газогенератора планируется создать целое семейство высокоэффективных газотурбинных приводов для ГПА мощностью до 42 МВт. Макет двигателя впервые был представлен осенью 2019 года на IX Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. Соглашение о намерениях, предусматривающее создание в интересах ПАО «Газпром» этого ГТД, заключено ОДК и ПАО «Газпром» в июне 2019 года в рамках Петербургского экономического форума. В мае 2020 года полноразмерный макет изделия будет представлен в Уфе на выставке «Газ. Нефть. Технологии».