Фото: Олег Яровиков Уфе не хватает 37 школ и 38 детских садов Фото: Олег Яровиков

У Уфы есть потребность в социальных объектах. Городу не хватает 37 школ и 38 детских садов, кроме того, 23 школы нуждаются в реконструкции. Об этом на заседании в городском Совете 4 марта сообщил мэр Уфы Ульфат Мустафин. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по 14 социальным объектам.

Глава Башкирии Радий Хабиров, принимавший участие в работе заседания, заявил, что в столице республики будет строиться много социальных объектов, которые станут украшением Уфы. Начинается возведение дворца борьбы и волейбольной арены. В планах — строительство Дома музыки. Что касается возведения школ, то здесь Радий Хабиров отметил, что нужна схема взаимодействия со строителями. А именно, чтобы они тоже вкладывались в социальную сферу.

«Мы будем много строить социальных объектов. У меня, конечно, волосы дыбом встают: 37 школ нужно построить. На строительство большой школы в среднем уходит от миллиарда до полутора миллиарда рублей. Пусть не все из 37 школ будут большими, но даже если «заполовинить» — на Уфу нужно 15 млрд, чтобы их построить. Для бюджета республики это большая нагрузка. Поэтому я в очередной раз говорю, что со строителями нужно выстраивать такие отношения, чтобы они тоже вкладывались в социальную сферу. Надо продумать эту схему, мы готовы вам помочь», — обращаясь к мэру Уфы сказал Радий Хабиров.