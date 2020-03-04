В Уфе появятся две новые улицы

«Новые улицы появились в связи с завершением строительства жилого комплекса «8 марта Village» и необходимостью присвоения адресов построенным жилым домам», — пояснили в Горсовете Уфы.

Баварская и Мартовская улицы появятся в уфимском поселке 8 Марта. Их общая протяженность составит 0,4 километра.

В Ленинском районе Уфы появятся новые улицы — Баварская и Мартовская. Такое решение приняли депутаты Горсовета 4 марта на очередном заседании.

ИА «Башинформ»

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