Фото: Ксения Калинина «Я все равно своего добьюсь: транспорт Уфы будет качественным» - глава Башкирии Фото: Ксения Калинина

Глава Башкирии Радий Хабиров 4 марта на заседании Горсовета Уфы затронул вопрос городского транспорта. Он подчеркнул, что ситуация далека от идеала, но становится лучше. Руководитель региона взял эту проблему на личный контроль и намерен добиваться качественного транспорта и таких же услуг в сфере пассажирских перевозок.

«Вы все помните, какой была Уфа. За год, конечно, невозможно ее преобразить. Но тем, не менее, раньше, глядя в окно, вы видели, на улицах ездили «ПАЗики» с «ушками», что было ужасно, на мой взгляд. Что деятели нелегальных перевозок практически диктовали свою волю руководству Уфы. Не зря я тогда сказал, что это смахивает на некий «Техас». Но я все равно своего добьюсь, лично этим вопросом занимаюсь: транспорт Уфы будет качественным. Он уже лучше становится. Кто не согласен с моими представлениями о транспорте для жителей города, тот не будет работать в сфере частных перевозок. Я бы выдавил их давно, мы бы кончали частных перевозчиков, которые до сих пор не идут в створе нашей политики, которые не имеют кассовые аппараты, хотя есть требования закона. Но это тоже живые люди. Это мужики, которые взяли кто в долг, кто в кредит эти несчастные «ПАЗики». Нам надо подумать, что с ними делать, ведь у них семьи, им детей надо кормить. Здесь надо найти баланс», — заявил Радий Хабиров.

Он подчеркнул, что транспорт Уфы не должен быть таким, какой он сейчас еще есть, и привел в пример Стерлитамак и Ишимбай. В Ишимбае пассажиров возят «Мерседесы» и «Форд Транзиты», а в Стерлитамаке не найти ни одного «ПАЗика».

«Ну что за позор-то такой. Мы должны добиваться качественного транспорта, качественных услуг. Мы приняли решение, что до конца осени 2020 года мы купим порядка 600 автобусов на «Башавтотранс»: часть пойдет на УПАПы, на территориальные перевозки по городам, но значимая часть пойдет в Уфу. Призываю частных перевозчиков услышать, что мы от них требуем, и вместе с нами работать. Мы не выдавливаем того, кто хочет с нами работать. Но после 1 июля для них наступает довольно тяжелая пора, у нас появляются рычаги, и мы начнем штрафовать тех, кто нас не слышит. Штрафы очень тяжелые. Лучше сейчас нам садиться за стол переговоров. Я понимаю, что «Башавтотранс» не покроет весь объем перевозок. Но точно также, я частным перевозчикам говорю, что условий никаких мне ставить не надо, я никаких условий не принимаю, на шантаж не поддаюсь. Я найду решение, найду другие крупные компании, которые зайдут в Уфу и будут работать так, как оно должно быть в современном транспорте», — подытожил глава Башкирии.