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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Хурматулла Утяшев: «Поправка в Конституцию о русском народе пойдёт во благо всей стране»

ПОЛИТИКА

В поправке о русском народе как государствообразующем, которую внес в Конституцию России Владимир Путин, есть только положительные моменты для сохранения традиций и языков народов национальных республик, считает народный артист России и Башкортостана Хурматулла Утяшев.

«Хотя ранее в Конституции этого пункта не было, тем не менее русский язык по факту считался объединяющим, который объединяет много народов, — сказал он. – Мы – вне нации, башкиры, казахи, русские и другие после развала Союза проживаем в России, где много народов и русский народ был всегда объединяющий. Хотя официально в Конституции не было этого пункта. Поэтому, если она будет внесена в Конституцию, мне кажется, это будет во благо. Тем более, если я не ошибаюсь, там есть и пункт о том, что не русскоязычные народности будут тоже гарантированно поддерживаться, что они смогут изучать, сохранять, развивать свой язык. Это будет государством защищаться. Конечно же, наверное, есть сомнения у населения, беспокойство по поводу того, что русский язык будет главенствующим и в этом смысле другие языки не будут ли ущемлены. Наверное, есть по поводу этого определенные опасения. Но мне кажется, что если эта поправка войдет в главный документ страны, о том, что русский язык основополагающий, то другие языки в республиках будут сохраняться гарантированно, будут подходить в регионах к этому вопросу внимательно, будет финансирование соответствующее, как сейчас это происходит, то есть государство под свое крыло берет этот вопрос и обязуется в этой части и в дальнейшем поддерживать. И сейчас есть государственная программа по сохранению языков, и это направление будет усилено. Имеется в виду, больше грантов будет, и поэтому в этой части я позитивно смотрю на данную поправку».

Пакет поправок в Конституцию РФ, в случае их одобрения в парламенте и положительного заключения Конституционного суда, планируется передать на подпись президенту РФ Владимиру Путину к 18 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в рабочей группе по поправкам в Основной закон страны.

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