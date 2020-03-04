Фото: Олег Яровиков Ростислав Мурзагулов: В поправке в Конституцию России о русском народе нет никаких проблем Фото: Олег Яровиков

В поправке о русском народе как государствообразующем, которую внес в Конституцию России Владимир Путин, нет никаких проблем, их можно разглядеть, только если очень этого захотеть. Таково мнение члена Общественной палаты РФ, члена исполкома Всемирного курултая башкир Ростислава Мурзагулова.

«Во-первых, в этой же статье говорится, что Россия — это многонациональный союз равноправных народов. Во-вторых, было бы странным спорить, что русские — самый многочисленный народ России, и так было всегда. Как не поспоришь и с тем, что все остальные народы объединялись именно с русскими. Более того, среди поправок в Конституцию — закрепление права на изучение родных языков, в том числе и моего родного башкирского, и лично для меня — это очень важно», — прокомментировал агентству «Башинформ» Ростислав Мурзагулов.

Прием поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции Госдума завершила 2 марта. В этот же день свои поправки внес президент Владимир Путин. Как рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, они изложены на 24 страницах.

Положение о государствообразующем народе содержится в поправке в часть 1 статьи 68 Основного закона. В действующей редакции она звучит так: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык». Президент предложили изменить статью следующим образом: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

Пакет поправок в Конституцию РФ, в случае их одобрения в парламенте и положительного заключения Конституционного суда, планируется передать на подпись президенту РФ Владимиру Путину к 18 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в рабочей группе по поправкам в Основной закон страны. По его словам, «эта дата — день воссоединения Крыма с Россией — имеет символическое значение».