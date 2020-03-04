Глава Башкирии обратится к президенту страны с важным вопросом

На заседании Горсовета Уфы 4 марта глава Башкирии Радий Хабиров напомнил присутствующим, что впереди у Уфы 450-летие. Руководитель республики обратится к президенту страны Владимиру Путину по поводу подписания соответствующего указа.

«Это важная дата. Я, конечно, буду ставить вопрос перед президентом нашей страны о подписании указа. Мы сейчас готовим необходимые документы, будем выходить на администрацию нашего президента. К этому вопросу нужно уже готовиться, не дожидаясь, будет указ или нет. Правительство республики, конечно, готово оказать содействие. Подумайте, чем Уфа встретит этот замечательный праздник. Это будет в 2024 году. 450 лет – это, конечно, не 500, не 1000 лет, но я предлагаю сформировать какое-то решение и двигаться дальше», — сказал руководитель региона.

Он также добавил, что Уфа выбирается из «финансово-экономического пике» предыдущих лет:

«Если взять финансово-экономическое состояние города, помните, как было: огромные многомиллионные, многомиллиардные долги. За этот год правительство республики и администрация Уфы, работая рука об руку, решили эту проблему. Сейчас бюджет республики глубоко в дефиците, а бюджет Уфы глубоко в профиците. Наверное, это мудрая политика Ульфата Мансуровича (Мустафина, мэра Уфы — прим. ред.). Действительно, Уфа выходит из финансово-экономического пике. Это стало возможно во многом благодаря помощи республики, но ведь и Уфа формирует основную часть нашей экономики, нашей финансовой системы. Мы это хорошо понимаем».