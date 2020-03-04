Фото: Соцсети В новом роддоме Белебея на свет появился первый малыш Фото: Соцсети

Сегодня в городе Белебее после пятилетнего простоя местного родильного дома на свет появился первый малыш. Об этом в социальных сетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Он сегодня родился первым после окончания многострадального ремонта белебеевского роддома. Роддом в Белебее не работал с 15-го года, когда после некачественного ремонта начались долгие суды-пересуды. Для рожениц, которых много в большом городе, это было форменным издевательством. Прошлой весной нам удалось найти решение и не дай бог кому-то еще раз допустить, чтобы подобное повторилось», — написал руководитель республики.

Ремонт белебеевского роддома возобновили после выделения из бюджета республики 200 млн рублей. Тогда Радий Хабиров находился в статусе временно исполняющего главы региона и поручил оперативно завершить ремонт медучреждения, в котором так нуждались местные жительницы.

Пользователи социальных сетей предложили маме ребенка, родившегося первым в обновленном роддоме города, назвать малыша Радием.