Фото: Instagram: @zaki_lucky Уроженец Башкирии, ставший девушкой, поделился впечатлениями о шоу на федеральном канале Фото: Instagram: @zaki_lucky

В шоу «Холостяк» на популярном федеральном канале принимала участие модель из Башкирии. Заки — бывший мужчина и уроженец города Салавата. Модель и визажист участвовала в шоу, чтобы побороться за сердце главного героя — 27-летнего стоматолога из Москвы Антона Криворотова.

Заки рассказала о первой встрече с мужчиной и поделилась впечатлениями в соцсетях.

«Тот самый волнительный момент — первая встреча с холостяком. Радость от долгожданной встречи нельзя передать словами, это можно только почувствовать», — прокомментировала модель.

Заки не смогла продолжить участие в шоу — после первого выпуска участница покинула проект. В эфире первой части стоматолог рассказал, что сразу понял, что перед ним перевоплотившийся экс-парень.

Ранее «Башинформ» сообщал, что модель Заки была парнем Заки Мусиным, начинающим инженером. Он начал работать в модельном бизнесе и решил стать девушкой.