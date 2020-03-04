В Башкирии заработала «горячая линия» по защите прав потребителей
В Башкирии заработала «горячая линия» по защите прав потребителей Фото: Валерий Шахов
В преддверии Всемирного дня прав потребителей Госкомторговли Башкирии открыл «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей.
Специалисты ведомства проконсультируют всех желающих, при необходимости помогут с составлением претензий.
Телефон «горячей линии» Госкомторговли региона: (347) 218-09-78.
Номера телефонов специалистов, занимающихся защитой прав потребителей в районах и городах республики, можно найти здесь.
Звонки принимаются до 31 марта.
Всемирный день прав потребителей ежегодно отмечается 15 марта. В этом году он пройдет под девизом «Рациональный потребитель» («The Sustainable Consumer»).