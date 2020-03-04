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Уфимский старшеклассник стал призером олимпиады Кружкового движения НТИ

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

В образовательном центре «Сириус» в Сочи завершился очередной этап олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы для школьников по профилю «Информационная безопасность». Финалисты олимпиады смогли отразить хакерскую атаку на умный дом.

Основной задачей участников стало решение одной из самых актуальных проблем современной кибербезопасности –– противодействие атакам интернета вещей и обеспечение безопасности умного дома. Финальное задание разработали специалисты компании «Ростелеком-Солар» и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ). Школьники должны были определить и устранить вирусное заражение сети умных устройств, и защитить ее от подобных атак в будущем.

Для проведения соревнования специалисты «Ростелеком-Солар» и НИЯУ МИФИ развернули мощное инфраструктурное решение –– 20 виртуальных машин для участников, атакующий бот и атакуемая сеть. Ребята в командах шаг за шагом находили уязвимости в инфраструктуре и разрабатывали средства защиты.

Лучший результат показала команда в составе: Егор Миранцов, Илья Сорочан, Никита Покровский, Денис Лукоянов. Победители олимпиады: Никита Покровский, Глеб Шаньшин, Денис Лукоянов, Егор Миранцов, Андрей Гумиров. Призеры: Альберт Акмухаметов, Илья Сорочан, Родион Плотников, Алексей Нарин, Максим Альжанов, Артём Насонов, Джалил Хисалиев, Константин Веселов, Артём Михеев, Юрий Гришин, Николай Смирнов, Тимофей Мищенко и Тимофей Дреньков. Все 18 участников получили заслуженные 100 баллов за ЕГЭ по информатике.

Победителей наградили представители Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и «Ростелекома» — официального партнера направления «Информационная безопасность» олимпиады Кружкового движения НТИ.

«Мы ставим перед собой задачу отобрать со всей страны одаренных школьников в сфере ИТ, чтобы дать им представление о профессии специалиста по информационной безопасности и обеспечить льготами для поступления на профильные кафедры в лучшие вузы страны. Этот проект – часть федеральной программы «Ростелекома», направленной на повышение уровня образования в сфере информационной безопасности и созданию кадрового резерва страны», — рассказала Мария Сигаева, заместитель генерального директора, HR-директор компании «Ростелеком-Солар».

Призер олимпиады, одиннадцатиклассник Альберт Акмухаметов из Уфы поделился своими впечатлениями: «Я увлекаюсь информационными технологиями последние три года и не в первый раз участвую в интеллектуальных соревнованиях. Для меня такие состязания — своего рода отдых, возможность научиться чему-то новому, познакомиться с талантливыми единомышленниками со всей страны. На олимпиаде наша команда показала высокий результат, благодаря грамотному распределению задач и слаженной работе всех участников».

Олимпиада Кружкового движения НТИ поставила абсолютный рекорд по числу участников в 2019 году: более 80 тысяч школьников из 85 регионов России подали заявки в рамках 30 направлений инженерной деятельности. Самая высокая конкуренция отмечена в профиле «Информационная безопасность» — 76 человек на место. Всего было подано 5 487 заявок, в финал вышли 72 участника. Несмотря на популярность ИТ-профессий у молодых людей в финал вышли четыре девушки. Наибольшая часть победителей приехала из Москвы, высокие результаты также показали школьники из Новосибирска, Краснодара, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Казани и Московской области.

Всего за пять лет в олимпиаде приняли участие более 123 тысяч школьников и студентов из 765 населенных пунктов страны. Финалы олимпиады Кружкового движения НТИ проходят в тринадцати городах России с 5 февраля по 18 апреля.

Теги: Ростелеком, конкурсы, школьники
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