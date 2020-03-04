







В Уфе чествовали детей и подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию. Их наградили первой детской премией «Бирешмә!» — «Не сдавайся!» в семи номинациях.

Инсаф Мигранов из Бижбулякского, Гульназ Бирганова и Гулия Искужина из Бурзянского, Фанзиль Гайнетдинов из Мечетлинского, Гульсясак Шарипова из Хайбуллинского районов, Ляйсан Хамитова из Ишимбая и Рената Хакимова из Уфы были признаны жюри победителями.

Супруга главы республики Каринэ Хабирова поблагодарила организатора премии — телеканал «Тамыр» за вклад в духовное воспитание подрастающего поколения. Каринэ Владимировна подарила специальный приз юному герою Инсафу Мигранову. Мальчик в одиночку переплыл на лодке реку и спас из воды пожилого мужчину.

«Мне просто надо было вытащить человека. Я даже не подумал про страх. Если бы я начал раздумывать, он мог бы задохнуться и умереть», — говорит маленький герой.

В семье Миграновых трое детей, Инсаф — старший. Сестренка Сафия и братишка Салим по праву гордятся старшим братом.

Чествовали победителей руководители ведомств, медиаперсоны и молодые музыканты, звезды башкирской эстрады. Яркие новые номера в честь победителей подготовили главные герои полюбившегося зрителям первого подросткового сериала на башкирском языке «Бирешмә!». Им принадлежит и идея детской премии. Гульгена Багаутдинова, Гальсар Байгускарова, Хайдар Валиев, Данир Гимадиев непросто придумали идею премии, но и приложили все усилия превратить историю в праздник добра и признания заслуг юных героев. В 2019 году проект «Первая детская премия «Бирешмә!» был удостоен Бронзового Орфея — главной награды Высшей телевизионной премии России «ТЭФИ-Регион» в номинации «Телевидение и жизнь. Социальный проект».

«У победителей, несмотря на юный возраст, непростая судьба, есть ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети из неполных семей. Но все они смогли преодолеть трудности и идти к цели, к мечте. Ценность премии в том, что дети учатся признавать успехи и радоваться за сверстников, анализировать и давать самооценку своим поступкам. Это очень важно», — говорит директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина.