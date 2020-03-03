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В Уфимском районе ветерану войны подарили квартиру

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфимского района

Фото: администрация Уфимского района

96-летнему ветерану Великой Отечественной войны Сергею Петровичу Оловянникову администрация Уфимского района подарила новую квартиру.

Ветеран всю свою жизнь прожил в частном доме деревни Миловка без комфортных условий. О жилищной проблеме властям стало известно из СМИ. По данным мэрии, Сергей Оловянников — один из шести оставшихся в живых участников Великой Отечественной войны в Уфимском районе. Будучи разведчиком воевал на Карельском, Украинском фронтах, награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями и знаками отличия. Вернувшись с войны, он до самого выхода на пенсию работал ветеринарным фельдшером в районном колхозе.

Как сообщает администрация Уфимского района, квартиру для ветерана приобрели на внебюджетные средства. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни, включая бытовую технику, мебель, посуду.

Кроме того, часть собранной суммы будет направлена на ремонт домов ещё двух ветеранов Великой Отечественной войны района.

ИА «Башинформ»
Теги: ветеран
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