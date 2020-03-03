В Башкирии закрытыми на карантин из-за гриппа остаются 18 школ и 8 детсадов

В Башкирии 18 школ остаются закрытыми на карантин из-за гриппа и ОРВИ, сообщает республиканский Роспотребнадзор. В связи с заболеваемостью по состоянию на 2 марта в республике полностью закрыты 18 школ, 3 школы-интерната и 8 детских садов, а также частично 44 класса в 9 школах и 8 групп в 8 детских садах, информирует ведомство.

В настоящее время в региона эпидемия гриппа идет на спад. За минувшую неделю, с 24 февраля по 1 марта гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели свыше 29 тысяч человек, среди них более 17 тысяч — дети. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ снизилась на 14%. В Уфе зарегистрировано 8,4 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, в том числе у детей – 4061 случай. Заболеваемость снизилась на 10,7%.