Фото: Госстрой РБ В Уфе новый детский сад в микрорайоне «Яркий» откроется к концу года Фото: Госстрой РБ

В Уфе новый детский сад в микрорайоне «Яркий» в Демском районе откроется к концу года, сообщает пресс-служба Госстроя республики. Образовательное учреждение строится в рамках национального проекта «Демография».

В настоящее время залит фундамент здания. Объект будет состоять из двух секций. В детском саду на 180 мест будет 8 групп, в том числе одна — для детей ясельного возраста. Рядом появятся игровая и физкультурные площадки.

По словам заместителя председателя Госстроя Артема Ковшова, всего в этом году в Башкортостане в рамках национального проекта «Демография» планируется построить 24 детских сада на 3900 мест.