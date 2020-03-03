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В Уфе проходят масштабные Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Уфе проходят масштабные Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Уфе со 2 по 5 марта проходят масштабные Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту «Кубок МЧС России», «Кубок Центрального совета ВДПО» и «Кубок ФПСС России». По информации МЧС Башкирии в столицу республики съехались 12 сильнейших команд со всей страны — более 350 спортсменов. Самому молодому участнику — 13 лет, самому взрослому — 45.

«Благодаря поддержке республики мы создали очень хорошую базу, где можем проводить соревнования как российского, так и международного уровня. У нас имеется два крытых манежа, где соревнования проходят на высоком организационном уровне, — сказал на встрече с журналистами в медиацентре «Россия» ГТРК «Башкортостан» заместитель начальника Главного управления МЧС России по РБ Виталий Барзайкин. — Команду из Башкирии представляют десять юношей и девушек, и семь взрослых — шесть мужчин и две женщины».

География участников обширна. Это команды главных управлений городов Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Челябинской, Свердловской и Кировской областей, республик Башкортостан и Татарстан, Приморского и Пермского краев, Ханты-Мансийского автономных округов.

«Башкортостан — это кузница кадров-профессионалов спасательной службы. В республике в 1997 году был проведен чемпионат мира среди пожарных-спасателей на стадионе «Динамо» — это был большой успех. После чего был построен ряд объектов и спортивных сооружений для того, чтобы люди занимались пожарно-спасательным спортом. Дети и взрослые занимаются, секции работают. И наблюдается преемственность поколений, во всем мире ценятся династии, и у нас также есть династии, — сообщил директор Исполкома Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, судья международной категории Андрей Калинин. — Что такое пожарно-спасательный спорт? Это единственный вид спорта, где бегут не только по горизонтали, но и по вертикали. В этом виде присутствуют скорость легкоатлета, сила штангиста и ловкость гимнаста».

Спортсмены разных возрастов покажут все свое мастерство в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни.

Призовой фонд — это кубки, дипломы и медали и ценные подарки.

Состязания развернулись в двух крытых спортивных манежах по адресу: ул. Комарова, 9/2 (учебно-тренировочный полигон 22 ПСО ГУ МЧС по РБ, в районе стадиона «Нефтяник») и ул. Цветочная, 39 (манеж Управления пожарной охраны по Уфе). МЧС РБ приглашает всех желающих посетить соревнования и поддержать спортсменов.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ, пожарно-спасательный спорт
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