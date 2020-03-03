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Станции «скорой помощи» в Башкирии оштрафовали за переработки фельдшеров

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Станции «скорой помощи» в Башкирии оштрафовали за переработки фельдшеров Фото: Валерий Шахов

В Башкирии Гострудинспекция в подразделениях «скорой помощи» выявила в прошлом году более 200 нарушений требований трудового законодательства и наложила 3,7 млн рублей штрафов.

Самым распространенным нарушением требований трудового законодательства стало несоблюдение установленного режима труда и отдыха работников «скорой помощи».

«Типичная ситуация, когда фельдшер скорой помощи отрабатывает свою смену, а потом еще и чужую. Не во всех больницах это надлежащим образом оформляется, оплата производится в одинарном размере, — заявила замруководителя Гострудинспекции в Башкирии Оксана Ванскова. — То же самое мы увидели по сверхурочной работе. К примеру, в отделении скорой помощи Бакалинской ЦРБ работники отработали сверхурочно за два месяца более 150-160 часов (при норме не более 120 в год). При этом им не оплатили за сверхурочную работу за первые два часа не менее чем в полуторном размере, за последующие — в двойном».
Причина повсеместного привлечения фельдшеров и водителей «скорой помощи» к сверхурочной работе заключается в низкой укомплектованности врачами. Однако, это «не дает работодателям права недоплачивать за труд», подчеркнули в ведомстве.

В сфере охраны труда самым распространенным нарушением в прошлом году стала невыдача средств индивидуальной защиты медикам.

Галина Бахшиева
Теги: Гострудинспекция, скорая помощь
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