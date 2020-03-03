Фёдор Шаляпин: Успех в Уфе окончательно укрепил мое решение посвятить себя театру

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

Как уфимские любители музыки повлияли на решение великого Шаляпина посвятить себя театру, когда его дочь побывала в столице Башкирии и что подарила Уфимскому училищу искусств. Обо всем этом рассказала газета «Советская Башкирия» в феврале 1967 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Жители Уфы видели и слушали великого певца Фёдора Шаляпина всего лишь в один из приездов его в наш город. Но этот приезд можно назвать решающим, определившим его жизненное призвание, сообщает газета. Это было еще в его юные годы, когда Шаляпин впервые ступил на тернистую дорогу оперного певца. 26 октября 1890 года никому не известный паренек Фёдор Шаляпин первый раз в жизни предстал на уфимской сцене перед слушателями в оперетте Альфреда Замара «Певец из Палермо». А уже через короткое время он исполнял ответственную партию в опере Станислава Монюшко «Галька», затем в опере Алексея Верстовского «Аскольдова могила». Отмечается, что уфимцы более чем доброжелательно встретили юного дебютанта. Через много лет, вспоминая о начале своего творческого пути, Шаляпин писал: «Успех (имеется в виду успех в Уфе) окончательно укрепил мое решение посвятить себя театру». И к этой мысли его привела атмосфера доброжелательности, сердечности, искреннего сочувствия, созданная вокруг него уфимскими любителями музыки, пишут в газете.

В издании говорится, что «сейчас в Уфе сохранилось всего лишь одно здание, где когда-то выступал великий певец. Это нынешнее здание училища искусств». Потому не случайно, что именно на этом здании решено было установить мемориальную доску в память начала артистической деятельности Фёдора Шаляпина.

«Позавчера состоялась торжественная церемония открытия этой мемориальной доски, — информирует газета 8 февраля 1967 года. — Много людей собралось на торжество: артисты театров города, учащиеся училища искусств, представители общественных организаций Уфы, работники учреждений культуры и просто почитатели шаляпинского таланта». Все они говорили о глубоком уважении к таланту Шаляпина. Министр культуры Башкирии Клара Тухватуллина сняла покрывало с мемориальной доски, на которой были высечены слова на русском и башкирском языках: «В этом здании в 1891 году выступал великий русский артист Фёдор Иванович Шаляпин». С теплыми словами благодарности в адрес уфимцев выступила на митинге дочь певца Ирина Фёдоровна Шаляпина. А вечером в училище искусств состоялся концерт в ознаменование установления мемориальной доски в память Ф. И. Шаляпина, в котором приняли участие ведущие солисты театров. На вечере дочь Шаляпина преподнесла в дар училищу искусств портрет Федора Ивановича Шаляпина.

«В русском искусстве Шаляпин – эпоха, как Пушкин», – писал Максим Горький о великом русском певце и актере. В этих словах нет преувеличений», — отмечают в газете.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.