Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.32 ↓

EUR 73.41 ↑

3 марта Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии изобретатель из Тирляна ездит на работу на самодельном вездеходе

ОБЩЕСТВО
Фото: Раис Габитов | Видео: Раис Габитов, Fb

В Башкирии изобретатель из Тирляна ездит на работу на самодельном вездеходе Фото: Раис Габитов | Видео: Раис Габитов, Fb

В Башкортостане 53-летний инспектор природного парка «Иремель» Андрей Пахомов изобрел мотоцикл-вездеход. Как рассказал на своей странице в «Фейсбуке» известный блогер Раис Габитов, мужчина ездит на вездеходе на работу из села Тирлян, преодолевая почти 30 км по бездорожью.

Изобретатель рассказал, из чего соорудил транспортное средство.

«Сделал из мотоцикла, от «инвалидки» двигатель поставил: переварил, удлинил, укрепил. Колеса сделаны из камер от машины «Урал», диски «жигулевские». Было бы желание и руки. Проходимость более-менее: в грязь, в снег ездим. До работы добираюсь без проблем, а машины, бывает, не могут проехать», — сообщил тирлянский «Кулибин».

ИА «Башинформ»
Теги: изобретения
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Вратарь ФК «Уфа» Александр Беленов продемонстрировал разную трактовку правил футбола
Вратарь футбольного клуба «Уфа» Александр Беленов после матча 20 тура РПЛ с «Краснодаром» опубликовал пост с отраженным пенальти на 80-й минуте встречи.
«Сидит как последняя алкоголичка»: в Башкирии уволили учительницу за травлю школьницы
В Башкирии член Совета по правам человека Динар Зайнуллин на своей странице в «Фейсбуке» сообщил о недостойном поведении одного из педагогов школы села М
В Башкирии в школьный автобус врезался грузовик; пострадал педагог
Сегодня, 2 марта, в Давлекановском районе столкнулись школьный автобус ПАЗ и грузовик Isuzu. Авария произошла на 48 километре дороги Чишмы - Аксеново -
Глава Башкирии назвал основную причину появления ям на дорогах республики
Тема ямочного ремонта невероятно болезненная для наших жителей, сказал 2 марта на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хаби
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть