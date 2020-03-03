Фото: Раис Габитов | Видео: Раис Габитов, Fb В Башкирии изобретатель из Тирляна ездит на работу на самодельном вездеходе Фото: Раис Габитов | Видео: Раис Габитов, Fb

В Башкортостане 53-летний инспектор природного парка «Иремель» Андрей Пахомов изобрел мотоцикл-вездеход. Как рассказал на своей странице в «Фейсбуке» известный блогер Раис Габитов, мужчина ездит на вездеходе на работу из села Тирлян, преодолевая почти 30 км по бездорожью.

Изобретатель рассказал, из чего соорудил транспортное средство.

«Сделал из мотоцикла, от «инвалидки» двигатель поставил: переварил, удлинил, укрепил. Колеса сделаны из камер от машины «Урал», диски «жигулевские». Было бы желание и руки. Проходимость более-менее: в грязь, в снег ездим. До работы добираюсь без проблем, а машины, бывает, не могут проехать», — сообщил тирлянский «Кулибин».